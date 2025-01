Normandie. Epidémie de grippe : voici les cinq hôpitaux où le plan blanc a été déclenché

La France est en pleine épidémie de grippe cet hiver. Le nombre des cas explose et cela a des répercussions dans les hôpitaux. En Normandie, cinq centres hospitaliers ont déclenché leur plan blanc (plan spécifique d'urgence sanitaire pour gérer l'afflux de victimes) pour faire face. Il s'agit des hôpitaux du sud-Manche, de Lisieux, de Bernay, d'Elbeuf et le groupe hospitalier de Caux Maritime (Dieppe).

"Cette année, l'épidémie de grippe est particulièrement importante, tant sur le plan quantitatif avec un nombre de cas très important, que sur le plan de la sévérité de la maladie, avec une grippe qui est plus virulente que les autres années. Il y a plus d'hospitalisations, plus de passage en urgence et plus de passage en réanimation", explique le docteur Emmanuel Piednoir, épidémiologiste à l'hôpital de Granville. Dans le sud-Manche, des lits d'hospitalisation de jour ont été transformés en lit d'hospitalisation conventionnelle.

Que permet le plan blanc ?

Les plans blancs permettent aux hôpitaux de prendre des mesures d'exception comme mobiliser des soignants ou du personnel paramédical en plus. Des soignants ont aussi changé de service. "Nous avons ainsi placé des renforts aux urgences et en médecine polyvalente, et cela nous a permis également d'ouvrir des lits supplémentaires dans certains services", affirme la communication des hôpitaux du sud-Manche. Il est aussi possible de déprogrammer des opérations. A Granville, il n'y a pas eu pour le moment de déprogrammation de chirurgie.