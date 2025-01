People. Découvrez les vacances en famille de Camille Cerf (Miss France 2015) dans la Manche !

Camille Cerf, ex-Miss France, et Théo Fleury, mannequin et comédien, ont posé leurs valises à Agon-Coutainville pour quelques jours de détente. La raison officielle ? Présenter leurs vœux à la famille de Théo. Mais soyons honnêtes, on sait que c'était surtout une excuse pour profiter de l'air marin normand et de l'ambiance tranquille de la station balnéaire.

Sur ses réseaux sociaux, Camille Cerf a partagé des photos de leur escapade : le couple star semblait totalement en phase avec l'ambiance relaxante de la côte normande.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𐂂 (@camillecerf)

Roméo, la vraie star du séjour

Et si on parlait de Roméo, alias Romiche, leur adorable chien ? Selon Camille Cerf, il a littéralement vécu "sa meilleure vie" à Agon-Coutainville. Entre les grandes plages où il a pu courir librement et l'odeur des fruits de mer (on parie qu'il a tenté de goûter), Romiche était clairement dans son élément.

Un bébé globe-trotter

Leur fils, Malo, né en août 2023, n'a même pas deux ans mais il a déjà foulé les plus belles plages de France. Paré pour affronter les intempéries normandes dans sa poussette, Malo a suivi ses parents partout, prouvant qu'on peut être un bébé et déjà mener une vie de star.

Un retour aux sources pour Théo Fleury

Pour Théo Fleury, Agon-Coutainville n'est pas qu'une destination touristique : c'est "la plus belle plage du monde". Rien que ça. Entre les activités sportives sur le promenoir et les retrouvailles familiales, le mannequin et comédien semblait être comme un poisson dans l'eau.