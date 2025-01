Calvados. En tournée dans le département, cette comédie fait voir la vie… en jaune !

De l'humour, des couleurs des années soixante-dix et une pincée de fêtes de Noël, ça donne Tapis jaune, une pièce écrite et mise en scène par Etienne Fraday et jouée par la compagnie Dryadalis. Après le succès de sa première comédie Le facteur et une nomination aux Cyranos 2023, la troupe revient avec une nouvelle pièce, Tapis jaune.

Une comédie familiale à l'ambiance rétro

L'action de Tapis jaune se situe "le soir du réveillon de l'année 1970, quand Nicole et Daniel reçoivent des invités pour un apéritif dînatoire. La soirée devait être normale, mais Nicole a décidé de donner d'autres couleurs à ce réveillon", confie Etienne Fraday, sans pour autant dévoiler le fin mot de l'histoire ! Il ajoute que l'ambiance des années soixante-dix sera bel et bien présente : "On retrouve les belles couleurs de cette époque, les motifs muraux, les vêtements ainsi que les chaussures et bien d'autres… !" La pièce dure 1h30 et se veut tout public. "Evidemment nous la conseillons à partir de 7 ans pour une meilleure compréhension, rappelle le dramaturge, mais il n'y a aucun moment choquant dans l'histoire pour les plus petits."

Les petites salles du Calvados visitées

L'objectif pour les artistes de la compagnie, c'est de "partager" leur passion, et notamment de jouer "dans les villages français pour que tout le monde puisse avoir accès à la culture à moindre prix". La troupe réalise en ce moment une tournée dans le Calvados. Une dizaine de dates est encore prévue, avec par exemple un passage au Trianon de Lion-sur-Mer le 22 janvier à 20h30, mais aussi à la maison familiale de Troarn le lendemain à 20h. D'autres communes sont concernées à proximité de Caen : Anisy, Courseulles-sur-Mer, Colombiers-sur-Seulles, Janville ou encore Urville. Le détail est disponible sur la page Facebook de la compagnie.

C'est l'occasion de vous offrir un moment de théâtre, mais aussi de discuter avec les comédiens. Les artistes ont en effet "l'habitude d'aller à la rencontre du public à la fin de chaque représentation pour partager".

Pratique. Programmation sur la page Facebook Dryadalis compagnie. Tarifs : entre 5 et 10€. Réservation au 06 24 86 27 64 ou à reservations.dryadalis@gmail.com.