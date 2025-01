Coutances. Développement du laboratoire Unither : vers 660 salariés en 2027

Chez Unither à Coutances, l'année 2025 est placée sous le signe du développement. Depuis fin 2024, une nouvelle extension de 4 200m2, qui donne une surface totale de 55 000m2, a été livrée. Elle est maintenant réservée à la logistique et au stockage. Le laboratoire produit plus d'1,8 milliards d'unidoses stériles de collyre pour les yeux. Il exporte vers une centaine de pays et travaille pour plusieurs marques. Entre 500 et 550 personnes y travaillent chaque jour. Cela va continuer de croître, avec l'objectif de produire 2 milliards de doses en 2025.

Une croissance à deux chiffres

"Les axes de développement vont être d'installer des capacités de production", assure Arnaud Dugué, le directeur du site. Il ajoute : "Le marché sur lequel on est, c'est un marché en forte croissance. Le marché croît plus vite qu'on est capable d'installer des capacités de production. L'enjeu, pour être capable de soigner les gens, c'est de produire plus." En 2025, une nouvelle ligne de production va être installée vers l'été, depuis la cuve de préparation à la machine de remplissage jusqu'aux lignes de conditionnement.

Les collyres permettent de soigner de plus en plus de maladies, ce qui augmente les besoins. "On parle maintenant de pouvoir soigner la presbytie avec les collyres", illustre le directeur. Pour répondre aux besoins, Unither à Coutances recrute, avec l'objectif d'arriver à 660 salariés en 2027. L'entreprise forme directement sur les postes dont elle a besoin, car il y a peu de formations dans les filières techniques.

