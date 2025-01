Télévision. Découvrez Ares, le berger malinois qui protège la Normandie dans un épisode inédit de "90' Enquêtes" !

Derrière l'image de carte postale que reflète la Normandie, la réalité peut être bien plus rock'n'roll. Entre chauffards sous substances douteuses, cambriolages en série et bagarres de fin de soirée, les gendarmes du Calvados ont de quoi faire.

Opérations coup de poing : bienvenue dans le Calvados

Dans cet épisode inédit de "90' Enquêtes", les caméras suivent les gendarmes entre Caen et Bayeux. Leur mission ? Protéger habitants et touristes des infractions du quotidien. Cambriolages, trafic de stupéfiants, incidents sur la route… Rien n'échappe à ces pros de l'intervention. Mention spéciale aux filatures dignes d'un film d'action pour coincer les malfrats et sécuriser les petits commerces.

Ares, le héros à quatre pattes

Mais la vraie star de l'épisode, c'est Ares, le berger malinois du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie). Avec son flair légendaire, il traque les substances illicites dans les trains régionaux. Une bouffée d'adrénaline pour ce toutou qui fait pleuvoir les amendes. Même les parents des jeunes consommateurs n'échappent pas à la patrouille.

Pourquoi regarder ce soir ?

Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des gendarmes normands en pleine action, des arrestations impressionnantes et un chien qui vole la vedette…

Rendez-vous ce soir à 21h25 sur TMC pour découvrir cet épisode inédit de "90' Enquêtes". Et qui sait, peut-être qu'Ares vous inspirera à dresser votre chien pour autre chose que piquer les chaussettes !