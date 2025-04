90' enquêtes. Un jeune gendarme normand se retrouve face à un forcené armé dès ses premières missions

Rouen, capitale historique de la Normandie, est aussi un terrain de jeu musclé pour les forces de l'ordre. Si ses ruelles médiévales et ses façades à colombages attirent les touristes, les gendarmes, eux, veillent sur la sécurité de toute la population de Rouen, jour et nuit. Et dans le viseur de "90' Enquêtes" ce vendredi 11 avril à 22h55 sur TMC ? Le PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Rouen.

90' Enquêtes : quand la réalité dépasse la fiction

Présentée par Tatiana Silva, l'émission s'invite dans le quotidien de vingt-trois militaires au service de l'ordre, dirigés par le major Châtelain. Leur mission ? Courir après les flagrants délits, gérer les courses-poursuites et intervenir dans les situations les plus critiques. Autant dire qu'ils ont un quotidien rythmé.

Bastien, 22 ans, déjà plongé dans l'adrénaline

Parmi eux, Bastien. A peine diplômé de l'école de gendarmerie, ce jeune Normand commence dans la brigade. Très vite, il est propulsé dans une intervention de haut vol. Un homme retranché chez lui, armé, menaçant, prêt à tout. Et c'est Bastien qui doit s'en occuper, épaulé par ses collègues surentraînés. On est loin des manuels de formation.

Des armes de guerre pour faire face à l'imprévisible

Ce qu'on découvre dans le reportage, c'est que les gendarmes de Rouen sont équipés comme des unités d'élite. "Ils sont dotés d'armes de guerre pour répondre à toutes les situations de crise", explique la voix-off. Une réalité qui montre à quel point la tension peut monter vite, même dans une ville comme Rouen.

Un quotidien sous haute tension… mais avec beaucoup de sang-froid

Interpellations musclées, suspects agressifs, interventions à risque : c'est le quotidien du PSIG. Et pourtant, les gendarmes gardent leur calme et leur professionnalisme, même quand la pression est maximale. Bastien, malgré son jeune âge, fait preuve d'un sang-froid impressionnant.

Pourquoi cet épisode est à ne pas rater

Ce nouvel épisode de "90' Enquêtes", intitulé "Interpellations à risque, flags et courses-poursuites : la gendarmerie sort les muscles", promet 1h31 d'images immersives, avec des caméras embarquées qui nous plongent au cœur de l'action de ceux qui protègent notre quotidien en Normandie.

Alors, prêt à découvrir Bastien et son baptême du feu ?

Une chose est sûre : vous ne verrez plus jamais Rouen comme avant…