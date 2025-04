[En images] Rouen. 13 000 interventions par an : les pompiers dévoilent les coulisses de la caserne Gambetta

La caserne Gambetta de Rouen est l'une des plus grandes de France avec ses 10 000m2. Elle existe depuis 1975 et est "issue du déménagement de la caserne de l'hôtel de Ville de Rouen", indique le commandant Samuel Perdrix, adjoint au chef de groupement territorial et chef du centre de secours de Rouen Gambetta. 134 pompiers professionnels et 50 volontaires y travaillent. En septembre 2024, des travaux ont été entrepris dans le bâtiment "E". 18 chambres de 24m2 ont été créées et réparties sur deux étages. Le coût total, incluant études et travaux, s'élève à environ 1 million d'euros hors taxe. En mai, le bâtiment "D" sera aussi rénové, puis ce sera au tour des espaces de restauration.

Voici l'une des 18 chambres de 24m2 qui ont été rénovées. Désormais, les pompiers de Rouen peuvent se reposer dans un espace plus confortable et moderne. Ils disposent aussi de casiers de rangement neufs.

13 000 interventions par an

A Gambetta, 13 000 interventions sont réalisées par an. "Cela représente une quarantaine d'interventions en 24 heures en moyenne", précise Samuel Perdrix. Tous les jours, les pompiers se retrouvent à 8h dans le hall et effectuent des cycles de 24 heures. "On est 30 la journée du lundi au vendredi et 24 la nuit", explique Cyrille Rebischung, pompier professionnel à Rouen. Ils sont 27 la journée du samedi, 24 la nuit et le dimanche. Du lundi au samedi, le programme est précis : manœuvres et sport le matin, travaux d'intérêt généraux l'après-midi, etc. A chaque garde, deux heures de sport sont obligatoires.

A la caserne Gambetta, les pompiers peuvent utiliser les escaliers ou les fameuses barres de pompiers. Selon Cyrille Rebischung, sapeur-pompier professionnel depuis 15 ans à Rouen, ils sont en réalité peu à les utiliser.

Pour chaque intervention, les pompiers rouennais disposent d'équipements spécifiques. Sur cette photo, on voit une caisse où des tenues contre les guêpes sont stockées, des casques… Ils disposent aussi de caisses pour animaux.

A la caserne Gambetta, les pompiers disposent de plusieurs camions pour les milieux périlleux, les incendies, les rues étroites, etc. Celui-ci par exemple leur permet de secourir les victimes et contient du matériel médical.