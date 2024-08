[Photos] Sotteville-lès-Rouen. Et si vous visitiez le centre d'incendie et de secours de la ville cet été ?

Savez-vous comment fonctionne une caserne de pompiers ? Cet été, la municipalité de Sotteville-lès-Rouen propose des visites au centre d'incendie et de secours sottevillais, dans le cadre d'Un été au stade. Ce jeudi 1er août, une quinzaine de personnes a pu le visiter. L'occasion aussi d'apprendre à réaliser des massages cardiaques et savoir quels numéros composer pour joindre les secours.

Les visiteurs du centre d'incendie et de secours de Sotteville-lès-Rouen étaient ravis ce jeudi 1er août. Ils ont pu monter dans le camion de pompiers !

"On ne connaît pas trop les dessous du métier de pompier"

"On ne connaît pas trop les dessous du métier de pompier. On connaît surtout leurs interventions, mais un peu moins leur mode de fonctionnement", confie Murielle Renault, visiteuse de la caserne. "Je me posais beaucoup de questions par rapport au défibrillateur et au massage cardiaque et quoi faire en cas d'intervention", assure-t-elle. "Ils nous ont expliqué des choses très simples qui permettent aussi de se rassurer en cas d'incident", ajoute Murielle.

"Une personne qui fait un malaise devant nous, les premiers gestes vont consister à voir si la personne est consciente, il va falloir la stimuler, lui parler, pour avoir une réaction. Si elle ne réagit pas, il faudra voir si elle respire ou non", explique Anthony Leprevost, pompier professionnel à Sotteville-lès-Rouen. "On va devoir poser la main sur le ventre, et mettre notre oreille au plus proche de sa bouche pour voir si on perçoit de l'air et si le ventre se lève. Si on voit qu'elle ne respire pas, il faut tout de suite appeler les secours", renchérit-il. Ensuite, il faut faire un massage cardiaque pour améliorer les chances de survie de la personne. "Pour ce faire, on va mettre les mains au milieu du thorax et appuyer le plus fort possible pour faire le travail du cœur de manière manuelle en attendant les secours ou un médecin", explique le professionnel.

Une journée type chez les pompiers sottevillais

"De 7h à 8h, on vérifie le matériel des engins, à 8h, on prend un café et on se rassemble", raconte Fabrice Pigeon, adjoint au chef de centre de la caserne de Sotteville-lès-Rouen. "A 9h, on commence la manœuvre jusqu'à 11h, ça peut être du secourisme, de l'incendie ou autres opérations. Ensuite, jusqu'à 12h, c'est sport", poursuit-il.

Vient ensuite la pause méridienne, et à 14h, les pompiers se rassemblent de nouveau avant que chaque pompier s'attelle à "ses corvées au centre de secours pour l'entretenir ou des tâches à faire dans son service jusqu'à 17h", complète ce dernier. "et ensuite, jusqu'à 18h-18h30, c'est sport, douche et fin de journée pour les pompiers professionnels jusqu'à 19h", assure Fabrice Pigeon. "Et ensuite, les pompiers volontaires reprennent le relais jusqu'à 7h le lendemain."

Les soldats du feu sottevillais s'entraînent plusieurs fois par jour dans leur salle de sport.

A quoi ressemble la caserne des pompiers ?

Au rez-de-chaussée, à l'entrée de la caserne, "il y a la remise avec tous les véhicules et nos casiers", précise Fernand Ledue, sapeur professionnel. "On a aussi un portant pour poser nos affaires de feu. On se change ici et comme ça, on est juste à côté du camion, prêts à intervenir", assure-t-il. "Juste au fond, on retrouve le bureau des sous-officiers pour la partie administrative. A côté, il y a les douches, le standard et l'alarme qui nous prévient d'une nouvelle intervention. Sur les casiers, nous avons des cartes d'intervention de notre centre avec des codes pour connaître le lieu où l'on doit se rendre", détaille-t-il.

Toujours au rez-de-chaussée, une autre pièce sert de réserve. Au premier étage, on retrouve un espace pour stocker les tenues, un autre nommé "foyer" où sont installés des canapés, une télévision, un bar et un réfrigérateur. "On dispose aussi d'une machine à laver et d'un sèche-linge", ajoute Fernand Ledue. Ils leur permettent notamment de laver leurs chasubles.

Au centre d'incendie et de secours de Sotteville-lès-Rouen, les pompiers ont accès à une salle de pause au premier étage. Ils disposent d'un bar, d'une machine à laver, d'un sèche-linge, de canapés et d'une télévision.

Les sapeurs-pompiers sottevillais peuvent aussi se réunir dans une salle avec un tableau comme à l'école.

Durant leur pause, les pompiers peuvent se reposer sur des canapés et regarder la télévision comme à la maison.

Les pompiers sottevillais disposent également d'une cuisine toute équipée au premier étage du centre d'incendie et de secours de Sotteville-lès-Rouen.

La prochaine visite du centre d'incendie et de secours situé avenue Jean-Jaurès à Sotteville-lès-Rouen aura lieu jeudi 22 août à 10h. Il faudra réserver auprès de la direction des sports au 06 07 29 48 48.