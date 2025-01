Près de Rouen. Incendie dans une maison : huit personnes prises en charge par les pompiers

Un incendie à Saint-Pierre-de-Varengeville, près de Rouen, a eu lieu au niveau de la rue d'Hectot dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier vers 1h10. Selon les pompiers, il s'agit d'une habitation de 150m2 environ qui a été prise par les flammes. Les deux tiers du logement ont été ravagés par le feu qui a aussi percé la toiture. Huit personnes impliquées dans l'incendie en sont sorties indemnes.

Deux lances à incendie utilisées

Pour maîtriser les flammes, les pompiers ont réalisé plusieurs actions. Ils ont effectué une reconnaissance des lieux, ont procédé à l'extinction des flammes à l'aide de deux lances à incendie et pris en charge les huit occupants. Il s'agit d'un couple et de six membres de leur famille. Vers 3h10, les pompiers ont annoncé que le feu était éteint et continuaient de surveiller les points chauds. Ils ont ensuite procédé au dégarnissage de la toiture. Au total, trois personnes, un couple et leur enfant seront relogés dans leur famille.

Selon les pompiers, le traitement des points chauds a duré toute la nuit et les opérations ont pris fin à 6h45. Au total, 25 pompiers ont été mobilisés. La gendarmerie et la police municipale se sont aussi rendues sur place.