Yvetot. Feu d'appartement : 22 personnes évacuées, une personne transportée au CHU de Rouen 

Un incendie s'est produit dans l'immeuble du Commandant Guilbaud à Yvetot en Seine-Maritime vendredi 4 octobre vers 18h40. 22 personnes ont été évacuées. Sur les cinq personnes intoxiquées par les fumées, l'une d'elles a été amenée au CHU de Rouen.

Un feu d'appartement qui se propage

Selon les pompiers arrivés sur place, le feu commençait à se propager par l'extérieur jusqu'au troisième et quatrième étage et la toiture. Les foyers principaux de l'incendie ont été éteints "au moyen de trois lances, donc une sur moyen aérien", ont précisé les soldats du feu. Un point de rassemblement des victimes a été mis en place au sein de la salle du Vieux Moulin. Sur les 22 personnes évacuées, 19 victimes ont été prises en charge dans cette salle. D'après les pompiers, cinq personnes ont été intoxiquées et l'une d'elles a été transportée au CHU de Rouen.

Au total, 41 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dont un groupe de commandement de colonnes.