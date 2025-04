[Photos] Près de Rouen. Fusils d'assaut, armes de poing, obus, chargeurs, munitions… Un vaste arsenal saisi par la douane

Faits Divers. La douane a annoncé, mardi 8 avril, avoir saisi un vaste arsenal avec des armes à feu de diverses catégories, des chargeurs et des munitions chez un particulier, mardi 25 mars, dans la région de Rouen. Il a été interpellé et reconnu coupable d'un trafic ce qui lui vaut une condamnation à 12 mois de prison dont six avec sursis.