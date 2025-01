Métropole de Rouen. Un accident sur l'A150 fait cinq blessés, dont un pompier

Deux voitures se sont percutées, mardi 7 janvier vers 8h15, sur l'A150 à hauteur de Motteville dans le sens Rouen-Le Havre.

Le choc a fait cinq victimes, dont trois incarcérées. Parmi les blessés se trouve un sapeur-pompier.

Le bilan est lourd. Deux victimes sont dans un état grave, transportées vers le CHU de Rouen (un homme de 29 ans évacué par l'hélicoptère Viking 76 et un homme de 30 ans pris en charge par une ambulance). Les trois autres personnes ont été plus légèrement touchées : un homme de 22 ans, une femme de 26 ans et le pompier de 57 ans. Eux aussi ont été transportés vers le CHU de Rouen.

L'intervention mobilise actuellement 42 pompiers et une vingtaine d'engins.

L'autoroute a été coupée à la circulation pour permettre l'intervention des secours. Un bouchon de plus de deux kilomètres s'est formé en amont de Barentin. La réouverture est prévue vers 11h.