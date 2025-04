Près de Rouen. Une voiture sur le toit sur l'A150, les deux occupants indemnes

Une voiture a fait une sortie de route mercredi 23 avril vers 6h30 sur l'A150 à hauteur de Roumare, dans le sens Rouen-Yvetot. Le véhicule s'est retrouvé sur le toit, sur la voie de gauche, au niveau de l'échangeur avec l'A151.

Les deux occupants (49 et 35 ans) de la voiture ont pu sortir du véhicule avant l'arrivée des secours. Ils ont été examinés par les pompiers. Sains et saufs, il n'a pas été nécessaire de les hospitaliser. L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers et quatre engins.

