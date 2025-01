Incendie à Saint-Hilaire-du-Harcouët. "Plafonds tombés, odeurs insupportables" : que va-t-il arriver aux deux commerces impactés ?

Le déblayage des pompiers n'était pas encore fini en fin de matinée vendredi 3 janvier à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans la nuit précédente, un feu a détruit le studio sous combles du troisième et dernier étage d'un immeuble de la place Saint-Michel. 61 pompiers ont été mobilisés.

Les deux commerces du rez-de-chaussée souffrent des répercussions de l'incendie. "Des plafonds sont déjà tombés. Ils étaient en bois et en torchis, qui s'est transformé en glaise à cause des quantités d'eau qui ont été utilisées", raconte Julie Letellier, salariée de l'agence MMA. L'humidité de l'eau utilisée pour éteindre le sinistre va aussi arriver dans les locaux. Il faut compter sur la forte odeur des fumées.

L'agence est donc fermée physiquement. Cependant, le numéro de téléphone fonctionne et les appels sont renvoyés vers les deux autres agences du Teilleul et de Fougerolles du Plessis. L'activité de Saint-Hilaire-du-Harcouët est d'ailleurs en cours de transfert vers ces deux agences, le temps de trouver un nouveau local dans la commune. La graineterie Gilbert, le second commerce, est lui aussi fermé au public pour le moment.