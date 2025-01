Cherbourg. De nouveaux horaires pour les bibliothèques en 2025

A Cherbourg, 2025 commence par de nouveaux horaires pour les médiathèques. Elles passent ainsi de 58h30 à 72h d'ouverture par semaine. Ces nouvelles adaptations concernent les bibliothèques Jacques Prévert, Boris Vian et Louis Lansonneur. Les horaires entreront en vigueur à partir de mardi 7 janvier.

Pendant l'année : période scolaire et vacances scolaires

• Bibliothèque Jacques Prévert

Les mardis, jeudis et vendredis : 13h-18h

Les mercredis : 10h-19h (fermeture à 18h en période de vacances scolaires)

Les samedis : 10h-18h

Fermée les lundis et dimanches.

• Bibliothèque Boris Vian

Les mercredis et samedis : 10h-12h / 14h-17h

Les vendredis : 14h-18h

Fermée les lundis, mardis, jeudis et dimanches.

• Espace numérique Boris Vian

Les mardis et jeudis : 14h-17h

Les mercredis et samedis : 10h-12h / 14h-17h (ateliers)

Les vendredis : 14h-18h

Fermé les lundis et dimanches.

• Bibliothèque Louis Lansonneur

Les mardis, jeudis et vendredis : 14h-18h

Les mercredis et samedis : 10h-17h

Fermée les lundis et dimanches.

Pendant les vacances d'été

• Bibliothèque Jacques Prévert

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis : 10h-13h / 14h-17h

Fermée les lundis et dimanches.

• Bibliothèque et espace numérique Boris Vian

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : 10h-12h

Les samedis : 10h-12h / 14h-17h

Fermés les lundis et dimanches.

• Bibliothèque Louis Lansonneur

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis : 10h-12h30 / 14h-17h

Fermée les lundis et dimanches.

De nouveaux services depuis 2024

Les règles de prêt ont été simplifiées et harmonisées pour toutes les bibliothèques de la commune. Les Cherbourgeois pourront emprunter 50 documents quel que soit l'établissement. Depuis la rentrée 2024, une navette documentaire relie deux fois par semaine les différentes bibliothèques de la commune. Cette nouveauté favorise l'échange de documents entre les différents établissements et les rend plus accessibles aux usagers. A cela, on ajoute une nouvelle carte qui permet les emprunts dans toutes les bibliothèques de Cherbourg.