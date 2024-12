Normandie. Les coups de cœur 2024 de la rédaction

La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné ses coups de cœur pour l'année 2024. De la Seine-Maritime à la Manche en passant par le Calvados et l'Orne, retour sur des moments forts et chaleureux racontés par nos journalistes sur le terrain.

Un nouveau dinosaure découvert à Saint-Jouin-Bruneval

Parmi les coups de cœur 2024 de Tendance Ouest, il y a la découverte d'un nouveau dinosaure sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval en Seine-Maritime. Le découvreur est Nicolas Cottard, un paléontologue amateur. Il mène des recherches au pied des falaises de craie de Saint-Jouin. Les ossements de ce dinosaure ont été retrouvés dans deux blocs de craie tombés de la falaise. Le premier a été découvert en 2021 et le second en 2023. Ce grand dinosaure carnivore mesurait environ 6 mètres. Les scientifiques l'ont appelé Dragon des Calètes.

Un homme-sandwich au Havre

Autre coup de cœur, Quentin Patat, l'homme-sandwich du Havre à la recherche d'un emploi en octobre dernier. Agé de 28 ans, il a arpenté les rues de la cité Océane avec une pancarte dans le dos, pour trouver un emploi, après quatre mois de recherches infructueuses. C'est donc sur lui qu'il affichait son CV plutôt bien rempli : un DUT, deux licences, deux masters et 33 trimestres à taux plein. Il recherchait un travail de responsable de site, d'équipe ou de directeur d'agence ou de magasin. Depuis, Quentin Patat s'est vu proposer un CDD dans une grande surface et il vient d'accepter un contrat de professionnalisation chez Total, en tant qu'HSE (Hygiène sécurité environnement).

Le Fridge, premier comedy club à Rouen et en Normandie

Loïc Bonnet, directeur du Théâtre à l'Ouest à Rouen, s'est associé à l'humoriste Kev Adams pour ouvrir le Fridge, un comedy club à Rouen. C'était à la fin du mois de novembre.

En Seine-Maritime, le troisième coup de cœur de la rédaction, c'est l'ouverture du Fridge, premier comedy club en Normandie. Il s'est installé à Rouen mardi 26 novembre. L'humoriste et comédien Kev Adams l'a ouvert en association avec Loïc Bonnet du Théâtre à l'ouest. Une première en Normandie. Deux sessions d'1h à 1h15 sont organisées chaque soir du mardi au jeudi et trois sessions les vendredis et samedis, pour 22€.

Un requin aperçu dans la Manche

Les 10 et 11 août derniers, un requin d'un mètre cinquante a été aperçu au large des plages de Siouville-Hague et de Sciotot.

Dans la Manche, les 10 et 11 août derniers en plein après-midi, un requin d'un mètre cinquante a été aperçu au large des plages de Siouville-Hague et de Sciotot. Son aileron sortant de l'eau avait provoqué un vent de panique sur ces plages bondées en plein été, et les baigneurs ont été évacués. Les sauveteurs en mer avaient hissé le drapeau rouge, alerté les touristes à l'eau à l'aide de haut-parleurs sur leur 4X4. Même l'hélicoptère de la Sécurité civile avait été mobilisé pour repérer d'éventuels baigneurs restés à l'eau. C'était la première fois qu'un requin était aperçu sur ce littoral.

Un nouveau service de santé étudiant créé à Caen

Un nouveau service de santé étudiant a été créé à Caen en septembre 2024.

L'année 2024 a marqué un tournant pour le bien-être des étudiants de l'Université de Caen avec l'ouverture d'un tout nouveau centre de santé sur le campus 1, le 27 septembre 2024. Une initiative ambitieuse, portée par une équipe de 11 professionnels de santé, visant à répondre aux besoins croissants des étudiants en matière de suivi médical et de soutien psychologique. Il est possible de consulter sur place, sans avancement de frais et sur des horaires flexibles. L'implication de professionnels spécialisés permet aussi d'offrir un service fluide et qualitatif. Ce nouveau centre illustre une volonté forte d'améliorer les conditions de vie et d'études des jeunes en créant un environnement où la santé mentale est placée au cœur des préoccupations.

Oreillette, égérie du Salon de l'agriculture, est ornaise

Oreillette a été l'égérie du Salon de l'agriculture 2024. - © PPARCHET / SIA2024

Notre coup de cœur de 2024 dans l'Orne, c'est évidemment notre célèbre Oreillette, égérie du Salon de l'agriculture cette année à Paris. La vache, qui a représenté la race normande au salon du 24 février au 3 mars, vient de la ferme du Guibet, à Briouze, où François Foucault et sa fille Lucie ont élevé une petite star. Après une chanson qui lui est dédiée, Oreillette devrait avoir sa propre fresque sur la gare SNCF de Briouze. Petit plus aussi pour la mise en avant de la transmission, puisque l'exploitation devrait être reprise par Lucie Foucault dans les prochaines années.