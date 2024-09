[Interview + photos]. Une nouvelle espèce de dinosaure carnivore découverte en Normandie grâce à un fossile extrêmement rare

C'est une découverte fascinante, dont les conséquences dépassent la simple identification d'une nouvelle espèce. Retour il y a 100 millions d'années, à l'âge Cénomanien du Crétacé supérieur, quand la Normandie était encore sous l'eau.

Avec ses collègues, Eric Buffetaut a publié un article sur cette découverte dans la revue Fossil Studies. Les conclusions de l'étude soulignent la rareté de ce type de découvertes en Normandie et les implications majeures qu'entraîne l'identification de cette nouvelle espèce. Pour ceux qui ne sont pas experts en paléontologie, l'article peut sembler difficile à comprendre. C'est pourquoi nous avons interrogé le paléontologue, qui nous a plongés en toute simplicité dans ses recherches.

Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur la localisation précise de la découverte, ainsi que sur le contexte dans lequel les fossiles ont été trouvés ?

"Le spécimen a été découvert au pied des falaises de craie de Saint-Jouin-Bruneval, entre Le Havre et Etretat. Le découvreur est Nicolas Cottard, un paléontologue amateur très compétent qui mène depuis longtemps des recherches sur ces falaises (ce n'est donc pas une découverte entièrement due au hasard, mais le résultat de recherches systématiques). Les ossements sont inclus dans deux blocs de craie tombés de la falaise. Le premier a été découvert en 2021 et le second en 2023. D'après la roche qui entoure les fossiles, ils remontent à l'étage Cénomanien du Crétacé supérieur, et ont donc un peu moins de 100 millions d'années.

Les falaises de craie à Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime, Normandie, France), où l'échantillon type de Caletodraco cottardi a été découvert par M. Nicolas Cottard. - Fossil Studies

Chose intéressante, ces couches de craie se sont déposées au fond d'une mer, loin des plus proches rivages. Le dinosaure, animal terrestre, a probablement vécu sur une terre émergée faisant partie du Massif armoricain, à l'emplacement de l'actuel Cotentin, à une centaine de kilomètres de l'endroit où on a trouvé ses restes. Le cadavre a dû être entraîné en mer et a flotté pendant longtemps avant de tomber au fond. Alors qu'il était en mer, un requin a dû s'en repaître, car une dent de requin a été trouvée près d'un des os. Il est possible qu'auparavant le dinosaure ait aussi été victime d'un autre dinosaure de la même espèce, car une dent de dinosaure carnivore est aussi présente à proximité des os. Soit elle appartient au même individu, soit c'est un cas de cannibalisme (connu chez ces dinosaures carnivores)."

Dent de requin (gauche) et dent d'Abélisauridé (droite) retrouvées sur le fossile. - Fossil studies

Quels sont les traits distinctifs de cette espèce par rapport aux autres dinosaures carnivores connus ? Avez-vous des informations préliminaires sur sa taille, son apparence ou son mode de vie ?

"Il s'agit d'un grand dinosaure carnivore (longueur estimée environ 6m), appartenant à la famille des Abelisauridés. Décrit dans la revue scientifique Fossil Studies, il a reçu le nom de Caletodraco cottardi, ce qui signifie "dragon des Calètes" (tribu celtique qui habitait le Pays de Caux) dédié à Nicolas Cottard (son découvreur). Outre la dent, on n'en connaît que le sacrum, des os du bassin et une vertèbre de la queue, mais cela suffit pour montrer qu'il est différent des Abelisauridés connus jusqu'ici. La vertèbre montre un aspect très particulier indiquant que ce dinosaure appartient à un groupe bien particulier d'Abelisauridés, les Furileusaures ('lézards à dos raide'), qui jusqu'ici n'était connu qu'en Amérique du Sud. Comme les autres membres de ce groupe, Caletodraco était un bipède aux membres antérieurs très réduits. Il devait se nourrir d'autres dinosaures."

En quoi cette découverte est-elle significative pour le domaine de la paléontologie ? Quels éclairages supplémentaires apporte-t-elle sur la période géologique à laquelle elle appartient ?

"En plus du fait que c'est une nouvelle espèce, ce qui est toujours intéressant, il faut savoir que les restes de dinosaures sont excessivement rares dans les couches de craie de Normandie et de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Cette découverte est donc très inattendue. Surtout, la présence en Europe de ce dinosaure qui appartient à un groupe 'sud-américain' pose des problèmes intéressants au vu de la géographie de l'époque. Au Cénomanien, la dérive des continents avait provoqué un début d'ouverture de l'océan Atlantique, et l'Amérique du Sud était très éloignée de l'Europe. Pour que des dinosaures comme Caletodraco aient pu se disperser entre ces deux régions du globe, il faut qu'ils soient passés par l'Afrique, mais aussi sans doute qu'ils aient traversé (comment ?) quelques bras de mer. A cette époque, l'Europe était un archipel composé de plusieurs grandes îles. Il nous faut maintenant essayer de comprendre ces relations entre Furileusaures européens et sud-américains."

Carte de localisation montrant la position de Saint-Jouin-Bruneval, et de la découverte du dinosaure sur la côte du Pays de Caux. La ligne bleue représente la Seine. - Fossil studies

Quelles sont les prochaines étapes de votre recherche et de l'étude de cette espèce ?

"Il va falloir maintenant approfondir les comparaisons entre Caletodraco et d'autres dinosaures apparentés, notamment en Amérique du Sud, peut-être en allant examiner des fossiles dans des musées en Argentine. Mais un des problèmes qui se posent dans l'immédiat, c'est que les ossements sont encore inclus dans les blocs de craie très durs et qu'il est très difficile de les extraire par les moyens habituels (burins, etc.), car on risque d'endommager les os qui sont très fragiles. Pour 'voir' les parties cachées dans la roche, nous espérons pouvoir faire scanner les blocs au synchrotron européen de Grenoble, qui dispose de l'équipement (rayons X très puissants) permettant d'obtenir des images 3D d'os complètement inclus dans la roche. D'autre part, Nicolas Cottard a fait don du spécimen au Muséum d'histoire naturelle du Havre. Peut-être pourra-t-il y être exposé au public, surtout si des images 3D obtenues au synchrotron sont disponibles."

Des recherches amateurs difficiles en Normandie ?

Le spécialiste Eric Buffetaut rappelle que "la découverte de Caletodraco cottardi a été effectuée par un paléontologue amateur. Sans lui et les recherches méthodiques qu'il mène, ce fossile n'aurait jamais été découvert. Cela souligne le rôle primordial des amateurs dans la recherche paléontologique, surtout dans le contexte des falaises de Normandie, où les fossiles sont rapidement détruits par l'érosion s'ils ne sont pas récoltés. A l'heure où il y a des projets absurdes d'interdiction de la libre récolte des fossiles sur nos côtes (actuellement dans le Calvados, mais ça pourrait bien venir en Seine-Maritime), cela mérite d'être souligné".

Carte paléogéographique simplifiée d'une partie de la Normandie au début du Cénozoïque, superposée aux repères actuels : côtes (en pointillé) et vallée de la Seine (en bleu). Le Massif armoricain était une zone terrestre au Cénozoïque. - Fossil studies