Insolite. Un marathon de lecture de 12 heures à la médiathèque de L'Aigle

Préparez vos cordes vocales, révisez vos classiques ou sortez votre texte préféré du placard. Mercredi 22 janvier, la médiathèque des Tanneurs à L'Aigle organise un événement hors du commun : un marathon de lecture. Douze heures de lecture en continu, de 10h à 22h, où amateurs éclairés et lecteurs débutants unissent leurs voix pour célébrer la littérature dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Cette aventure littéraire collective unique est destinée aux passionnés de poésie, aux adeptes des grands romans et même aux simples curieux. L'objectif est de venir écouter les autres, mais surtout de lire ses textes préférés. La seule règle qui existe : partager l'amour des mots avec enthousiasme. "Et si la timidité vous guette, pas de panique : on ne mord pas, mais on applaudit", rassure l'organisation. Et vous, qu'allez-vous lire ?

Pratique. L'événement est gratuit et ouvert à tous, sur inscription au 02 33 84 16 19 ou par mail à mediathequedelaigle@hotmail.fr.