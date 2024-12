Jeu. Gagnez 2 places pour voir D'Jal dans son spectacle EN PLEINE CONSCIENCE

D'Jal : Un Spectacle "En Pleine Conscience"

Avec son nouveau spectacle "En Pleine Conscience", D'Jal revient sur scène pour offrir un moment de rires intenses et d'émotions partagées. 🤩 Connu pour son énergie débordante et ses personnages inoubliables, l'humoriste explore des thématiques universelles avec un mélange irrésistible de sincérité et d'autodérision. Entre anecdotes personnelles, observations hilarantes et réflexions sur le monde qui nous entoure, D'Jal vous embarque dans un univers où le rire est roi et la bienveillance omniprésente. 🙃 Préparez-vous à une soirée où l’humour et l’humanité s’entremêlent avec brio !

📅 Vendredi 23 janvier 2026 · 20h00

📍CARRE DES DOCKS – LE HAVRE

