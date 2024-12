Bayeux. Ils obligent un mineur à se dénuder et postent la vidéo sur les réseaux

Un homme de 21 ans héberge un mineur en difficulté à Bayeux. Le 18 février 2023, il est chez lui avec des amis. Il accuse le jeune homme d'attouchements sur sa sœur, bien qu'aucune plainte ne soit déposée par elle, et de lui avoir volé une carte Amazon. Il le projette au sol et lui donne des coups, aidé par ses invités. Il l'oblige à se mettre nu, à danser, et filme la scène avec le portable de la victime. Un autre homme, de 22 ans et lui aussi prévenu dans cette affaire, filme également, ce qu'il reconnaîtra lors de son audition, et dit à la victime : "Tu as intérêt à rendre ce que tu as volé, sinon on recommence et en pire." Il ajoute : "Si tu parles de cela, tu vas morfler." Ils jettent les vêtements à la rivière et le garçon doit aller les rechercher. Il se rhabille et va chez son grand-père. Il est en état de choc et porte des traces de coups avec des ecchymoses sur les jambes, le cou, ainsi que des coupures à divers endroits. Le 27 février 2023, il porte plainte.

Sursis probatoire

Entendu en mars, il explique que la vidéo de sa nudité circule sur les réseaux sociaux, où l'on voit bien qu'il n'est pas consentant. A la barre, le seul prévenu présent reconnaît les faits et dit qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça. "C'était débile de ma part." Lors de la perquisition à son domicile, on retrouve une matraque télescopique. L'avocate de la victime explique que les histoires des vols et des attouchements sur la sœur sont sûrement inventées. Son client est fragile et il reste très affecté par toutes ces brimades, ces coups, le chantage et l'atteinte à sa vie privée. Pour le procureur, la vidéo correspond à une scène de violences et d'humiliation. Il rappelle que la victime avait 16 ans au moment des faits. Après délibéré, les deux prévenus sont condamnés à 10 mois de prison avec sursis probatoire et une interdiction de contact avec la victime. Ils devront lui verser 3 000€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat.