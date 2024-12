Évreux. 21 personnes évacuées à cause d'un feu d'appartement

A 1h21 du matin, à Evreux, les pompiers ont été appelés pour une intervention rue Carnot. Il s'agit d'un feu d'appartement au premier étage d'un immeuble qui en compte quatre. Le logement était totalement embrasé à l'arrivée des secours. Il y avait de la fumée dans la cage d'escalier et dans les appartements des deuxième et troisième étages. 21 personnes ont été évacuées, dont onze via la grande échelle des pompiers. Ils ont été relogés par le bailleur.

• A lire aussi. Fécamp. Un feu se déclare sur un navire de transport sur le bassin Freycinet

Des dégâts importants

Les pompiers ont procédé à la reconnaissance du sinistre, son extinction, au déblaiement, mais aussi à du secourisme pour les 21 personnes impliquées, dont neuf ont été légèrement blessées, sur douze victimes. Elles ont été emmenées à l'hôpital. L'appartement est détruit et les deux appartements au-dessus et la cage d'escalier sont endommagés. 45 pompiers ont été mobilisés.