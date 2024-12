Calvados. Des solutions sur mesure : 25 maisons des solidarités bientôt en service sur le territoire

Jeudi 12 décembre, Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados a annoncé l'implantation de 25 maisons des solidarités. Des structures, qui remplacent les sept centres médico-sociaux déjà en place et qui "répond aux défis sociaux actuels en renforçant l'insertion et la lutte contre la pauvreté".

Des structures proches des besoins locaux

Dès le 27 janvier 2025, ces 25 nouvelles maisons ouvriront leurs portes sur tout le territoire. Leur implantation a été soigneusement réfléchie. "Elles ont été choisies après une analyse fine des besoins locaux, prenant en compte l'évolution démographique et les spécificités propres à chaque territoire", explique Christine Resch-Domenech, directrice générale adjointe des solidarités.

Du Bessin au Bocage, en passant par la Suisse normande, le pays d'Auge ou encore l'agglomération caennaise, ce réseau garantit une présence renforcée et accessible à tous.

Chaque maison rassemblera une équipe pluridisciplinaire : secrétaires médico-sociales, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et familiale, sage-femmes, et puéricultrices. Ensemble, ces professionnels uniront leurs compétences pour accompagner les habitants sur des questions essentielles : logement, insertion professionnelle, soutien familial ou autonomie.

Une approche collaborative

"Un seul professionnel ne peut répondre à toutes les problématiques", rappelle Christine Resch-Domenech. Ces maisons favoriseront une synergie des expertises pour répondre de manière globale et personnalisée aux besoins des bénéficiaires. "Il est crucial de prendre en compte le quotidien pour offrir un accompagnement qui fait sens."

Les chiffres montrent l'ampleur des attentes : 25 000 rendez-vous par an, 2 500 visites à domicile… Pour aller plus loin, ces maisons seront également un espace de collaboration avec les associations et différents acteurs de la solidarité. "C'est un projet commun qui repose sur un véritable partenariat local", souligne Cédric Nouvelot, président de la commission autonomie.

Un projet ambitieux au service des habitants

Fruit de deux années de préparation, cette réorganisation a mobilisé 600 agents départementaux. Un accompagnement personnalisé a été proposé pour faciliter leur mobilité dans les différentes maisons et seuls une vingtaine de collaborateurs ont dû ajuster leurs souhaits de poste.

"Les demandes sociales sont de plus en plus complexes", reconnaît Jean-Léonce Dupont. Ces maisons départementales des solidarités sont une réponse concrète et permettent davantage de proximité avec les personnes qui sont dans le besoin.