Calvados. 12 000 cyclistes ont participé à la première édition des Vélodays

Du 1er mai au 1er juin, le vélo a été mis à l'honneur dans le Calvados avec la première édition des Vélodays. Pendant un mois, le territoire a vibré au rythme des balades, ateliers, animations et rencontres, rassemblant plus de 12 000 passionnés, novices ou simplement curieux. Cette initiative portée par le Département a offert un programme pour tous les goûts et tous les âges : des ateliers pour apprendre à mieux rouler, des randonnées thématiques, des ciné-concerts spécialement pensés pour les seniors, ou encore une tournée du Calvados dédiée aux collégiens. Un village itinérant a pris ses quartiers successivement dans trois communes, devenant le point central d'une foule d'activités organisées en partenariat avec de nombreux acteurs locaux.

Pour Jean-Léonce Dupont, président du Département, ce succès est une belle récompense : "Les Vélodays ont montré à quel point le vélo a sa place ici. Cela nous donne encore plus d'élan pour renforcer les infrastructures cyclables et faire du Calvados une vraie terre de vélo."