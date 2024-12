[mise à jour] Pays de Caux. Camion-citerne renversé : la dépollution est en cours

A 11h20, les sapeurs-pompiers indiquent que la circulation est toujours coupée sur la route de Veules-les-Roses au Saussay. L'équipe des pompiers spécialisée en risque chimique a fait son possible pour limiter la pollution. La société Halbourg a commencé les opérations de dépollution et les services des routes le nettoyage de la chaussée. Veolia doit aussi évaluer l'impact potentiel de la fuite de fioul sur les points de captage d'eau, et donc l'eau potable du secteur. Le relevage du poids lourd par la société Fromager était imminent en fin de matinée.