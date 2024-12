Veules-les-Roses. Une barge de plus de 120m échouée : pas de risque de pollution avéré pour l'instant

La tempête Darragh a fait des dégâts dans les terres, mais aussi en mer. Nous évoquions plus tôt ce dimanche 8 décembre une barge à la dérive le long des côtes de la Seine-Maritime. Différentes tentatives de remorques ont échoué, et cette barge, de 122m de long sur 36m de large s'est échouée vers 13h sur une plage de galets à Veules-les-Roses, d'après la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Un poste de commandement déployé

"Il n'y a pas de risque de pollution avéré", clament les services de l'Etat, assurant que la barge était vide. Sur le lieu de l'échouage, il n'y a ni récifs ni rochers, ce qui a permis que la barge ne se fracture pas. Précision de la Préfecture maritime "Il n'y a pas eu de nappes d'hydrocarbures déversées dans la mer."

Un poste de commandement doit être déployé à Veules-les-Roses, alors que des remorqueurs restent à proximité, si cette barge venait à reprendre le large.