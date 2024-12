Cinéma. Un Normand sous le sapin : Gringe illumine votre comédie familiale de Noël "Les Cadeaux" !

Oubliez les cadeaux ennuyeux et les réveillons trop classiques. Le film Les Cadeaux débarque dans nos salles pour secouer l'ambiance des fêtes. Le film suit les péripéties de la famille Stain qui, à deux jours de Noël, n'a d'autre choix que de redoubler d'idées pour gâter les uns les autres. Mais entre idées farfelues et cadeaux ratés, ce Noël risque de prendre un tour bien plus épicé que prévu.

Bande-Annonce

Une équipe de rêve pour des rires garantis

Aux côtés de Gringe, la distribution, c'est du haut niveau. On retrouve Chantal Lauby, la reine des comédies cultes (on n'oublie pas ses folles apparitions dans La Cité de la peur), Gérard Darmon qu'on ne présente plus et Camille Lellouche, qu'on a adorée dans C'est que de la famille et dans ses vidéos drôles sur Instagram. On n'oublie pas non plus Mélanie Doutey (qui revient au cinéma après une longue absence), Vanessa Guide, l'incontournable Max Boublil et Tom Leeb (qui nous a bien fait rire dans Pourris gâtés).

Entre les quiproquos familiaux et les cadeaux ratés, préparez-vous à un film aussi déjanté qu'une réunion de famille que tout oppose. Parce que, soyons clairs, Les Cadeaux ne sont pas ceux que vous attendez.

Noël sous le signe du chaos et des éclats de rire

Réalisé par Raphaële Moussafir, Les Cadeaux s'annonce comme un film feel-good bourré de situations et de répliques comiques qui pourraient bien vous rappeler vos pires Noëls en famille. Entre chaos, malaises et fous rires, ce film va être le compagnon idéal de vos vacances de Noël.

Gringe, l'invité surprise de vos fêtes

Les Cadeaux, c'est LE film à ne pas manquer pour Noël. Et si on vous dit que Gringe est à l'affiche, vous pouvez commencer à vous frotter les mains. Après avoir brillé dans Comment c'est loin (2015), Carbone (2017) et Les Chatouilles (2018), Gringe revient avec son humour unique pour nous offrir une comédie familiale bien piquante. Et soyons honnêtes, quand il est là, on sait que les répliques vont pleuvoir et qu'on va bien rigoler. Alors, n'oubliez pas de mettre Les Cadeaux sous votre sapin, il pourrait bien être le meilleur présent de l'année, mercredi 25 décembre.