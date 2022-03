CINEMA Comment c'est loin, chronique de jeunes paumés

Aujourd'hui, je vous présente le premier film du rappeur normand Orelsan, avec aussi Gringe au casting.

Beaucoup connaissent leurs aventures musicales avec les casseurs flowters, certains ont fait leur connaissance sur Canal+ avec le programme court « Bloqués », voilà cette fois nos 2 rappeurs réunis sur grand écran. Sacrée aventure dans laquelle s'est lancé Orelsan : écrire, réaliser et tourner dans un film pour une première fois !

En tant que Normands, nous serons ravis de voir Caen mise à l'écran, des lieux familiers qu'on ne croise pas souvent dans les films il faut l'avouer. Les amateurs de rap seront aussi à la fête puisque de nombreux morceaux émaillent les moments importants du long-métrage.

Le souci principal que j'ai eu avec ce film, c'est que je l'ai trouvé trop ciblé. J'ai l'impression que si tu n'aimes pas le rap, que tu n'est pas un homme et que tu n'es pas paumé dans la vie, tu seras exclu du film. Heureusement pour moi, j'aime le rap...

Il est très clair que je ne suis pas obligée de ressembler aux personnages d'un film pour l'apprécier sinon je crois que je n'aimerais pas le cinéma. Mais en général, il y a un déclic, une façon de filmer, de raconter l'histoire qui nous fait rentrer dedans et participer passivement à ce qui se déroule. Ici, j'ai plus eu l'impression d'une discussion entre amis où les 2 acolytes évoquent entre eux des anecdotes passées et où je n'étais pas là, ce qui fait que tu ne comprends pas tout. Comme une private joke d'1h30, où l'on se sent un peu exclu. Dommage car les casseurs flowters a ce côté universel dans la musique, qui manque dans les images.

Néanmoins, je reconnais les bons mots qui nous sont offerts dans le film. Des réflexions intéressantes aussi. Et bien sûr, de la bonne musique.

Comment c'est loin est un film intéressant mais trop excluant. Soyez sûrs d'être amateurs de rap et familiers avec la jeunesse paumée pour adhérer. Un film bien moins grand public que « bloqués » mais qui plaira à ceux faisant partie de leur univers. C'est en ce moment au cinéma.