Education. Rendez-vous orientation : explorez votre avenir au Salon de l'Etudiant à Caen

Que vous soyez un lycéen en quête de réponses, étudiant perdu en quête de reconversion ou un parent angoissé (on vous voit), ce salon est l'endroit rêvé. Près de 200 exposants et des experts en orientation vous attendent pour éclairer votre lanterne. Lycée, études sup' ou expérience sur le terrain ? Tout est sur la table.

Des conférences pour tout savoir

Vous avez des questions sur les études en IA, les métiers verts ou comment ne pas perdre votre latin avec Parcoursup ? Des conférences rythmées et interactives sont organisées pour faire le plein d'infos utiles. Bonus : ça dure rarement plus de 15 minutes, donc pas de risque de s'endormir.

Le Service civique, bonne vibe garantie

Envie de changer le monde (ou au moins de vous changer les idées) ? Passez au stand du Service civique ! Entre engagement et indemnité(s !) sympas, vous trouverez peut-être votre prochaine mission, ou vous saurez au moins ce que vous ne voulez (plus) faire. De quoi essayer, se tromper, réessayer, le tout en étant sur le terrain et en enrichissant son CV.

