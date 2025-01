Normandie. Parcoursup : comment les lycéens ornais relèvent le défi des grandes écoles

Après avoir été mentorée, Luna Repérant partage à son tour son expérience avec les lycéens qui visent des filières sélectives.

"J'étais perdue et je n'avais jamais vraiment quitté l'Orne, donc je n'osais pas forcément candidater pour des licences ou filières plus loin", se souvient Luna Repérant lorsqu'elle était au lycée. Depuis, la jeune femme de 20 ans, originaire de Mortagne-au-Perche, a quitté son territoire pour réaliser une double licence d'histoire et de droit à l'université d'Angers sur le campus de Cholet. Elle a aussi été amenée à réaliser un stage dans un cabinet de droit des affaires à Paris. Un parcours gratifiant pour une personne qui n'osait pas se lancer. "Je ne me fermais pas de portes, mais d'avoir reçu l'expérience d'une étudiante déjà passée par là, ça m'a davantage encouragée à candidater pour partir plus loin", assure-t-elle.

"Une intervention a été faite par l'association De l'Orne aux grandes écoles dans mon lycée", retrace-t-elle. Lorsqu'elle y assiste, Luna Repérant est alors en classe de première et découvre le service de mentorat proposé par l'association, pour lequel elle candidate. Sa mentore est étudiante à Sciences Po, ce qu'elle vise dans un premier temps. "Elle m'a d'abord aidée pour les concours et m'a guidée sur les autres formations qui existaient", explique-t-elle. Conseils de lectures, commentaires sur ses écrits et lettres de motivation… Les deux femmes échangent assez régulièrement, et davantage encore à raison d'une à deux fois par mois lors de l'ouverture de la plateforme Parcoursup.

"On se charge de mettre

en relation le lycéen avec

un étudiant selon son profil"

Comme Luna Repérant, 72 lycéens ornais ont été accompagnés par des adhérents de l'association depuis 2020. L'ancienne mentorée, elle, a changé de camp. Elle est récemment devenue mentore à son tour, auprès d'une lycéenne d'Alençon qui souhaite rentrer à Sciences Po ou réaliser une double licence. "Comme quand c'était moi, on discute des formations, des débouchés, des concours et des sujets qu'elle a choisis pour ses écrits", décrit l'étudiante. En plus d'apporter son aide, elle fait désormais partie du pôle mentorat. "On se charge de mettre en relation le lycéen avec un étudiant qui correspond à son profil", souligne-t-elle. Chaque adhérent de l'association peut devenir mentor. "Ça nous permet d'avoir un large choix. Moi je suis l'un des exemples pour une double licence ou Sciences Po, mais on a également des étudiants en école d'ingénieurs ou en filières scientifiques", détaille Luna Repérant.

Comment devenir un bon mentor ?

Chaque année, le pôle mentorat organise une formation pour que les autres membres soient à jour concernant les nouvelles formations et réformes. "Il faut avoir une connaissance des filières qui existent, être disponible et à l'écoute du lycéen parce qu'ils ont souvent des questions. Après on n'est pas non plus tout le temps disponible parce qu'on a nos études à côté, reconnaît-elle. Comme on est tous passé par là, on sait ce que c'est de ne pas toujours savoir ce qui existe ou d'avoir peur de quitter l'Orne", conclut-elle.