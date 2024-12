Pont-Audemer. Meurtre sur fond de trafic de drogue, trois personnes arrêtées

Trois hommes ont été mis en examen et placés en détention samedi 30 novembre pour un meurtre survenu le 22 novembre à Pont-Audemer, sur fond de trafic de stupéfiants, a appris l'AFP auprès du parquet d'Evreux.

"Ces trois individus respectivement âgés de 33, 23 et 20 ans, domiciliés à Pont-Audemer et tous déjà condamnés" ont été interpellés "par les gendarmes de la section de recherches (SR) de Rouen, épaulés par les gendarmes du groupement de l'Eure et le GIGN, dans la nuit du 27 au 28 novembre", détaille Rémi Coutin, procureur de la république d'Evreux.

• A lire aussi. Pont-Audemer. Règlement de comptes, un homme tué par balles

Déférés devant le juge d'instruction vendredi 29 novembre après leur garde à vue, durant laquelle ils ont nié les faits, les trois suspects ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée.

Tué par balles

Le parquet a ouvert le 25 novembre une information judiciaire contre X pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants, à la suite de l'homicide survenu à Pont-Audemer dans la nuit du 22 au 23 novembre. Cette nuit-là, un homme de 33 ans est arrivé avec un ami sur un lieu de rendez-vous, "sur fond manifestement de trafic de stupéfiants", selon le procureur, avant de se faire tirer dessus par les occupants de plusieurs véhicules avec des armes de calibres différents alors qu'ils essayaient de s'enfuir.

Le passager, grièvement blessé, et le conducteur ont rejoint la caserne de pompiers de Pont-Audemer, où le décès de la victime a été constaté. Connus des services de police, les suspects ont tous été condamnés par le passé pour "des infractions au code de la route ou des faits d'extorsion, de vols avec violence ou de menaces de mort, en passant par des infractions à la législation sur les stupéfiants", a précisé le procureur.