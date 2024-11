Eure. Un homme de 46 ans meurt des suites d'un malaise sur son engin agricole

Un agriculteur de 46 ans est mort, vendredi 29 novembre, à Illiers-l'Évêque dans l'Eure au sud du département près de Nonancourt. Ce dernier était sur son engin agricole au niveau de la route départementale 53 au moment des faits. Les circonstances restent floues.

Les pompiers avaient été appelés dans un premier temps pour un accident du travail pensant que la victime s'était retrouvée coincée entre la roue et le semoir de son engin, mais selon la gendarmerie, la victime aurait en réalité fait un malaise cardiaque depuis son engin agricole avant de chuter au sol, privilégiant la piste d'une mort naturelle et non pas d'un accident du travail.