Caen. Une bouffée d'air pour les enfants hospitalisés grâce aux pompiers

Mercredi 27 novembre après-midi, les enfants hospitalisés au CHU de Caen ont eu droit à une visite pas comme les autres. Dix sapeurs-pompiers de la caserne Couvrechef, accompagnés d'un fourgon et d'une ambulance, sont venus leur offrir un moment unique : découvrir les véhicules et le quotidien des soldats du feu.

Pour le lieutenant Nicolas Silvan, officier au centre de secours, cette visite est bien plus qu'une simple présentation de camions. "Ces enfants, âgés de quatre à 16 ans, ont le sourire dès qu'ils nous voient." C'est tout l'objectif de cette initiative : leur permettre de sortir de leur quotidien à l'hôpital, d'être à leur disposition et "de leur montrer, avec des étoiles dans les yeux, le métier de sapeur-pompier". Les jeunes participants ont pu s'installer à la place du conducteur, enfiler un casque et poser toutes leurs questions. Certains, d'abord intimidés, ont rapidement été captivés par les explications des pompiers.

"Un moment hors du temps"

Pour Marjorie Durelle, maman de Sacha, quatre ans et demi et actuellement en chimiothérapie, cette parenthèse est précieuse : "C'est un moment hors du temps. Voir mon fils sourire comme ça, c'est tellement chouette. Ces métiers le fascinent d'autant plus qu'il évolue actuellement dans le milieu médical."

Ce n'est pas la première fois que les pompiers de Couvrechef apportent un peu de magie au CHU. "L'année dernière, nous étions descendus déguisés en père Noël depuis la tour du CHU."

Et pour les enfants trop fragiles pour sortir de l'hôpital, les pompiers sont allés directement à leur rencontre, au service pédiatrie, oncologie mais aussi chirurgie.