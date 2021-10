"Les Sportifs Ont Du Coeur" à Mondeville le 11 décembre en faveur des enfants hospitalisés

Le magasin Decathlon Mondeville, et les associations des "Caen Runners" et des "Rockraideurs Caennais", organisent la première édition « Les Sportifs ont du Coeur », sur le Village Décathlon.



Le but de cet événement sportif et solidaire est de réunir tous les sportifs autour d'une valeur commune : le PARTAGE ! Le principe est de pratiquer un sport en échange d'un cadeau, au profit d'associations qui aident, entre autres, les enfants hospitalisés.



Au choix vous sont proposés une randonnée de 5km OU un Trail de 7km au départ du Village DECATHLON Mondeville, le dimanche 11 Décembre à 10H00. Une course gratuite, mais dont le système d'inscription est original. Votre inscription est validée si vous donnez en échange un jeu ou un jouet neuf pour les enfants hospitalisés.



Les explications d'Eléonor Guillemot, reponsable du rayon running au magasin décathlon, et organisatrice de l'évènement :







Depuis l'enregistrement de l'interview, les organisateurs ont la joie d'annoncer déjà que l'évènement sera un succès (Mais pas complet !) :Pré-inscrivez vous sur internet :Rendez vous ensuite dans votre magasin DECATHLON Mondeville, le mercredi 7 décembre de 14h à 19h ou le samedi 10 décembre de 10h à 19h, pour valider votre inscription gratuite en déposant un cadeau, au profit des enfants hospitalisés, au pied du sapin dans le magasin. Vous seront alors remis un dossard "les sportifs ont du cœur" et un bonnet de noël pour la rando/trail.Venez le 11 décembre participer à la course des "Sportifs qui ont du coeur"Le cadeau : Il doit être neuf et aux normes françaises ou CE, aucune valeur minimum n'est demandée. Dans un souci de répartition des jouets nous vous demanderons la cible (tranche d'âge et sexe). Les enfants hospitalisés ont un âge compris entre 0 et 16 ans.L'évènement sur Facebook, est à retrouver ici :Les Sportifs ont du coeur : SurDecathlon MondevilleLes Carandes14120 - MONDEVILLE