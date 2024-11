Caen. Ours polaires et la bande de Mickey pour la grande parade de Noël

Des ours polaires géants et la bande de Mickey vont envahir les rues du centre-ville de Caen, dimanche 1er décembre. C'est le retour de la traditionnelle parade de Noël, organisée par l'association de commerçants : Les Vitrines de Caen. Pour Pierre Delarue, chef de projets de la fédération : "Nous sommes là pour animer le cœur de ville, créer de l'attractivité, on fait ça pour nos commerçants adhérents !"

De 15h à 18h, les animaux du Pôle Nord déambuleront dans les rues principales de l'hypercentre : rue Saint-Pierre, place Bouchard, rue de Strasbourg et rue du Moulin. "Nous voulons créer un peu de magie dans le centre-ville." Pendant ce temps, les personnages Disney : Mickey, Minnie, la Reine des neiges, etc. s'installeront place Bouchard, et "les enfants pourront se prendre en photo avec eux". De quoi lancer les festivités en beauté !

Mercredi 11 décembre, un atelier de lettres au père Noël attend les enfants place Bouchard, de 14h à 18h, à partir d'un catalogue spécial de jouets proposés par les commerçants locaux.