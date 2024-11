Calvados. Un maire publie un arrêté municipal… pour faciliter le passage du père Noël !

"Considérant que l'équipe municipale souhaite contribuer à la bonne humeur générale pour les fêtes de fin d'année, favorisant la venue en visite officielle du père Noël sur la commune", le maire d'Heuland, près de Dozulé, a publié un arrêté de circulation et fait installer sept panneaux de signalisation pour Noël. Sur ces derniers, on peut lire "Attention passage de père Noël", "Traversée de lutins" ou encore "Survol de traîneau". Dans l'arrêté pris par Yoan Morlot, le maire d'Heuland, on retrouve 10 articles valables sur le mois de décembre. On découvre notamment que "les lutins du père Noël déambulant et dansant dans la commune sont prioritaires", que le maire "autorise le père Noël et ses rennes à une libre circulation dans l'espace aérien et terrestre", et qu'il est en droit de stationner son traîneau sur les toits. Une aire de repos pour l'équipe du pôle Nord est d'ailleurs installée au lavoir communal. A noter que le Grinch, célèbre ennemi du père Noël, lutins farceurs et autres grincheux sont interdits de séjour et de circulation. Une belle façon de souhaiter aux habitants de merveilleuses fêtes.