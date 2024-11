Tempête Caetano. 7 lignes de train sur 13 ne circulent pas en Normandie

La tempête Caetano aura fait de nombreux dégâts sur les lignes normandes. Entre la neige et le vent qui ont fait chuter plus d'une centaine d'arbres et des problèmes liés à l'électricité, la SNCF a pris la décision de ne pas faire repartir les lignes suivantes, pour l'après-midi du vendredi 22 novembre :

Paris <>Trouville-Deauville

Rouen <> Caen

Lisieux <> Deauville-Trouville

Rouen <> Amiens

Caen <> Rennes

Paris <> Granville

Caen <> Argentan <> Le Mans.

Ces lignes devraient reprendre progressivement à compter du samedi 23 novembre.

Au total, une centaine d'agents de SNCF Normandie sont mobilisés auprès des voyageurs et surtout sur l'ensemble du réseau pour tenter de faire repartir trois lignes à partir de 16h. Il s'agit des lignes :

Rouen <> Le Havre

Rouen <> Elbeuf

Paris <> Caen <> Cherbourg (reprise envisagée vers 17h).

La SNCF invite tout de même "les voyageurs à reporter leur voyage." En revanche le feu vert a été donné pour permettre une reprise très progressive des lignes :