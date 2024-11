Saint-Lô. L'équipe de France de rugby fauteuil à XIII affronte l'Angleterre

Grâce aux Jeux paralympiques de Paris 2024, beaucoup ont découvert le rugby fauteuil, une pratique bien différente du rugby fauteuil à XIII, dont une rencontre internationale va se dérouler au Pôle hippique de Saint-Lô samedi 23 novembre.

En effet, l'équipe de France reçoit l'Angleterre à 17h. Une rencontre qui va notamment compter pour le classement en vue de la prochaine Coupe du monde prévue en 2026. Une compétition remportée par les Bleus en 2013 et 2017. En 2022, ce sont les Anglais qui ont glané ce titre.

C'est quoi le rugby fauteuil à XIII ?

Contrairement au rugby fauteuil que l'on peut voir aux Jeux paralympiques, le rugby fauteuil à XIII se joue avec un ballon ovale et les règles se rapprochent beaucoup plus du rugby à XIII valide. Si le match se déroule à cinq contre cinq, sur un parquet de 40x20m pendant deux périodes de 40 minutes, il y a tout de même des poteaux et l'obligation de faire des passes vers l'arrière. Mais ce n'est pas tout, pour gagner les joueurs peuvent marquer des essais et faire des transformations, ainsi que des drops.

Pour le score, même chose, un essai vaut 4 points, une transformation ou une pénalité en vaut 2 et un drop équivaut à un point. La seule différence concerne les placages. Les 5 "tenus" sont ici représentés par cinq arrachages de "flags", accrochés par un scratch aux épaules des joueurs.

C'est une discipline à découvrir, notamment pour les amoureux de rugby, qui vont redécouvrir une discipline plus physique qu'on ne le pense.

Pratique. La billetterie est disponible à la FNAC, Décathlon ou encore le restaurant Le Central de Saint-Lô. Elle sera aussi disponible à l'entrée de l'événement. Comptez 10€ la place.