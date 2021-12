76540. Le rugby-fauteuil transforme l'essai

En 2000, le rugby-fauteuil naît d’une anecdote. A l’occasion d’une opération Téléthon, une course de jeunes en fauteuil est amorcée. L’un d’eux attrape au passage un ballon de rugby et fonce tout droit. Les observateurs ne ratent rien du spectacle et transforment l’essai : le rugby-fauteuil est né. Les règles sont les mêmes que celle du rugby à XIII à quelques spécificités près : les pénalités et transformations se font au poing et le drop n’existe pas. Pour marquer un essai, le joueur doit franchir la ligne d’en-but et toucher le sol avec le ballon.

Si en France, il faudra des années pour que ce handisport perce, il existe aujourd’hui une vingtaine de clubs de rugby-fauteuil à XIII. Pas à Rouen, trop éloignée des terres traditionnelles de rugby, bien plus au sud.

Duel au sommet

Et pourtant, c’est à Rouen qu’aura lieu le vendredi 9 mai, à 20 h au Kindarena, un France-Angleterre de gala. Un match au sommet au parfum de revanche : il y a un an, lors de la coupe du monde de la discipline organisée en Grande-Bretagne, les Français l’ont emporté contre...les Anglais. Jean-Claude Taris, coordinateur de l’événement, le promet : “On ne verra plus jamais ça à Rouen !”