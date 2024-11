Jeu. Vivez la magie de Noël avec Le Grand Cirque de Noël 2024 !

Tendance Ouest vous invite aux spectacles Le Grand Cirque de Noël 2024 à Rouen et Caen, pour émerveiller toute la famille ! Résolument moderne, dynamique et interactif, ce spectacle réunit humour, voltige et magie.

Admirez les Virtuoses du BMX et les Champions de France du trampoline, laissez-vous éblouir par "Laserman" et ses effets lumineux dignes de Hollywood, et découvrez le Frère Chaix, chorégraphe de l'impossible, avec son avion spectaculaire !

Une aventure mémorable pour toute la famille à découvrir dimanche 15 décembre à 10h30 au Zénith de Rouen et dimanche 22 décembre à 10h30 au Zénith de Caen !

Toutes les infos et les représentations sur citylive.fr.

