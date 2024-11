Eure. Les Jeunes Agriculteurs lancent un cri d'alerte en végétalisant les radars dans le département 

"Les jeunes agriculteurs de l'Eure mettent l'Etat au vert", peut-on lire sur les réseaux sociaux de ce syndicat agricole. Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 novembre, ils ont mené plusieurs actions dans le département de l'Eure. L'objectif: "dénoncer les incohérences environnementales imposées par l'Etat aux agriculteurs français qui engendrent des pertes économiques significatives pour les exploitations".

"Depuis les dernières mobilisations, il y a des choses en attente"

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, les Jeunes Agriculteurs de l'Eure (JA 27) ont donc réalisé plusieurs actions symboliques en végétalisant les radars du département, "sauf ceux de l'autoroute", indique Romain Loiseau, nouveau président des JA 27. Selon lui, "depuis les dernières mobilisations, il y a des choses en attente".

Lancer un cri d'alerte

Un appel national des Jeunes agriculteurs et de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) a notamment été lancé, les actions devraient débuter lundi 18 novembre. "Nous avons démarré en avance en choisissant la biodiversité et la réglementation excessive en végétalisant les radars", poursuit Romain Loiseau. Des radars et des feuilles ont donc été positionnés au niveau des radars. Pour les JA 27, c'est aussi cette opération vise à "lancer un cri d'alerte à l'Etat et au Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt" afin qu'ils entendent la détresse des agriculteurs.

Lundi, les mobilisations et les actions se poursuivront au sein des JA et de la FNSEA dans l'Eure et dans tous les départements à l'échelle nationale. Tous pointe du doigt la signature prochaine de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud (MERCOSUR).