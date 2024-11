Normandie. Lors de transactions entre particuliers, il effectue de faux virements

Un homme de 39 ans à l'habitude de répondre à des annonces sur Internet de personnes qui vendent des biens. Lors d'une transaction à Vire, dans le Calvados, il effectue le règlement par virement bancaire depuis son téléphone, montre l'opération réalisée au vendeur, rassuré, qui lui remet une caravane. Ce dernier, ne voyant pas la somme sur son compte au bout de quelques jours, s'inquiète. Il contacte l'acheteur sans succès. En fait, le virement n'a jamais été validé.

Un virement frauduleux

La première victime de cette escroquerie dépose plainte le 10 mars 2022. Entendu, l'escroc dit qu'il y a eu un problème bancaire et qu'il est retourné payer en espèces, ce que conteste le vendeur. Lors d'une vente le 4 août 2023, un an plus tard, le procédé est le même. La victime est mise en confiance, prend les pièces d'identité et après vérification du virement "soi-disant fait", donne le bien au prévenu. A la suite de ce deuxième achat, qui a eu lieu à Beauchamps dans la Manche, le trentenaire a présenté aux gendarmes une lettre du vendeur attestant qu'il a bien été réglé en espèces. Cette pièce se révèle fausse. Enfin, il a aussi essayé d'escroquer un vendeur à La Hague, également dans la Manche.

Prison ferme

Présentes à l'audience au tribunal de Caen jeudi 7 novembre, les deux victimes expliquent qu'elles ont été abusées par l'escroc et qu'en aucun cas il ne leur a remis du liquide. L'avocate de la première victime demande réparation pour préjudice matériel et moral. Celle de la deuxième explique que la caravane a été retrouvée en piteux état. Elle demande donc en plus des fonds pour la remise en état du véhicule. Le procureur regrette l'absence du prévenu et demande de la prison ferme. Après délibéré, Emilien Desparis est condamné à 8 mois de prison ferme, et inéligibilité pendant 5 ans. Il devra régler 127€ pour frais de procédure, 6 350€ à la première victime et 2 918,22€ à la seconde.