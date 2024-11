Près de Caen. L'oncle agresse sexuellement ses deux nièces

Le 31 décembre 2018, la fille aînée d'un couple, née en 2004, fait des révélations à sa mère, rapportant que son oncle, mari de sa sœur, lui a caressé le corps à travers ses vêtements et a passé la main directement sur son entrejambe, et cela, dès le 1er janvier 2013. La jeune fille, domiciliée à Saint-Contest est fragile depuis l'enfance, ce que son oncle savait pertinemment.

La petite sœur aussi victime

La maman demande des explications à son beau-frère de 46 ans, qui répond que pour lui, c'était un geste affectueux. Elle porte plainte en mars 2019. L'aînée des enfants est entendue et explique que son oncle attendait que sa famille soit couchée pour la caresser de manière progressive jusqu'à l'intérieur de sa culotte. Il lui a aussi mis un doigt dans le sexe. Il l'appelait "mes petites fesses d'amour".

Sa sœur, plus jeune, car née en 2007, rapporte qu'il lui a envoyé des messages. Voici un exemple : "Je t'aime ma beauté. Je voudrais te faire des gros câlins sous la couette, j'adore te voir, je te kiffe grave." Lors de sa garde à vue, le prévenu nie dans un premier temps, puis dit que s'il y a eu pénétration avec le doigt, c'est par inadvertance pendant qu'il dormait. Sa femme le quitte aussitôt avec ses enfants. Il ne qualifie pas sa nièce aînée de menteuse. Au tribunal de Caen jeudi 7 novembre, il se rétracte, la traitant de menteuse. Cependant, il reconnaît des caresses sur les fesses. La présidente explique qu'il a déjà eu des problèmes par le passé quand il était dans l'enseignement. Il avait envoyé une photo de lui nu à des élèves.

C'était le "tonton cool"

L'avocate des victimes dit que la fille aînée est en difficulté. Elle est très fragile et parle peu. Pour elle, c'était le "tonton cool" et ces gestes l'ont beaucoup perturbée. Pour le procureur, ces manifestations incestueuses sont impardonnables.

Quant à l'avocat de la défense, il plaide la relaxe, disant que le bénéficie du doute doit profiter au prévenu. Après délibéré, Rodrigue Lombard est condamné à deux ans de prison dont un de sursis probatoire pendant trois ans et obligation de travail. Il ne devra plus avoir de contact avec les victimes, sera inéligible pendant 5 ans et inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. Il devra verser 7 300€ à la victime aînée, 6 180€ à la plus jeune, 2 000€ pour chaque parent et 4 000€ de frais d'avocat.