Caen. Calvados : perpétuité pour l'homme qui avait violé femmes et enfants

C'est un véritable prédateur sexuel qui a été condamné jeudi 18 octobre par la Cour d'Assises du Calvados. Après un premier séjour en prison entre 2001 et 2006, déjà, pour des viols commis sur des membres de sa famille lorsqu'il était mineur, cet homme de 44 ans originaire de Colleville-sur-mer comparaissait depuis lundi 15 octobre 2018 devant la Cour d'Assises pour des viols et agressions sexuelles sur 12 personnes : ses ex-compagnes, leurs enfants et ses propres enfants. Les faits se sont produits entre 1996 et 2015.

Le procès s'est tenu pendant quatre jours à huis clos. Conformément aux réquisitions de l'avocate générale, l'accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. L'homme a également été privé de ses droits civiques, s'est vu retirer l'autorité parentale sur ses enfants, et devra payer environ 300 000€ de dommages et intérêts à ses victimes.