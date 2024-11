Sotteville-lès-Rouen. Il poignarde un homme et lui vole son Iphone

Un homme âgé de 46 ans a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 6 novembre vers 16h45 à Sotteville-lès-Rouen pour vol avec usage d'arme.

La police nationale et municipale sur les lieux

Selon une source policière, la compagnie d'intervention est sollicitée pour se rendre mercredi 6 novembre, rue François Raspail à Sotteville-lès-Rouen dans un immeuble pour une rixe entre deux hommes. L'un des deux aurait reçu un coup de couteau. Arrivée sur les lieux, la police prend contact avec la victime, un homme âgé de 23 ans. Ce dernier leur raconte avoir eu un différend avec un autre homme qui lui a porté un coup de couteau au niveau du thorax avant de lui dérober son téléphone, un Iphone X.

Il se réfugie dans un immeuble

Selon la victime, l'homme a pris la fuite dans un immeuble situé rue Raspail. Pendant ce temps, les pompiers arrivent pour examiner la victime. Un témoin confirme aussi les faits.

Les policiers font des recherches dans les parties communes et arrivent à le localiser dans un appartement. Mais pour intervenir, ils doivent avoir le feu vert d'un officier de police judiciaire et ouvrir la porte. Finalement, l'occupant ouvre et les policiers arrivent à pénétrer dans l'appartement pour interpeller l'homme de 46 ans pour vol avec usage d'une arme. Il est ensuite placé en garde à vue.

La victime, blessée au thorax, n'a pas été transportée à l'hôpital. Elle a été amenée à l'hôtel de police pour déposer plainte.