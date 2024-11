[Vidéo + photos] Basket. Marine Johannès inaugure le terrain et la fresque à son image à Argentan

Une médaillée d'argent des Jeux olympiques de Paris 2024 était à Argentan, mercredi 6 novembre. La basketteuse de l'équipe de France Marine Johannès, originaire de Lisieux, a fait son retour à la salle omnisports André Jidouard qu'elle a inaugurée il y a 10 ans lors d'un match avec Mondeville contre Villeneuve-d'Ascq (Nord).

A son arrivée, les jeunes du club de basket d'Argentan lui ont réservé une haie d'honneur, sur fond de musique nostalgique : l'hymne des JO. Marine Johannès n'était pas là pour ses vacances ou présenter sa médaille d'argent, mais bien pour inaugurer le terrain de basket 3x3, accessible à tous à l'extérieur du complexe Jidouard. "D'avoir un beau terrain comme ça c'est génial. J'espère que ça va donner envie aux enfants de jouer au basket", lance la Normande.

Un modèle pour les jeunes

Au-delà du terrain, elle aussi peut créer des vocations. C'est un modèle pour les jeunes joueuses du club d'Argentan. "C'est quelqu'un de bien dans le sport et en dehors donc, j'espère qu'on pourra atteindre, peut-être pas son niveau, mais un bon niveau quand même. Ça donne encore plus envie de progresser et persévérer", exprime Ilhem Bakhta. "On n'arrive pas trop à se rendre compte qu'elle a fait les JO", sourit Ninon Dudouit. Toutes les deux sont reparties avec une photo en compagnie de la joueuse. "Je suis passée par là, en demandant des photos et des autographes aux joueuses donc faire ça pour les jeunes ça me fait plaisir", assure Marine Johannès.

Une jeune joueuse a offert des fleurs à Marine Johannès.

La basketteuse s'est aussi amusée à poser à côté de ses portraits, réalisés sur la fresque qui habille le terrain 3x3. Tiré au sort, un jeune qui a participé à la création de cette peinture est reparti avec un maillot dédicacé.

Marine Johannès devant la fresque réalisée par des jeunes de la ville cet été.