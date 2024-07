Argentan. Une fresque à l'image de Marine Johannès au stade Louis-Louvrier

Un groupe de jeunes d'Argentan, épaulé par l'artiste graffeur normand Trams One, a achevé mercredi 24 juillet une fresque impressionnante de 55m de long au stade Louis-Louvrier. Elle représente, entre autres choses, la basketteuse originaire de Lisieux Marine Johannès. L'athlète participe aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France.

Les habitants convaincus

Le projet, fruit de deux semaines de travail intense, a mobilisé 36 jeunes de la ville encadrés par quatre adultes. Trams One, reconnu pour son talent et son style unique, a guidé les jeunes tout au long du processus créatif. Adrose Bakhta, chargé de mission au service des sports de la Ville d'Argentan, est "très fier du travail des jeunes", de leur implication et leur enthousiasme. "Je remercie également Trams One pour son talent. Le résultat est époustouflant et très réaliste", ajoute-t-il.

Un projet qui plaît aux habitants de la commune.

Le projet plaît également aux habitants de la commune. "J'habite juste en face, quand je fais ma vaisselle je vois la fresque, et ça égaye complètement la vue", déclare une voisine du stade. Un autre habitant renchérit : "C'est super sympa. Du gymnase, on peut facilement apprécier la fresque, et c'est par ailleurs un beau clin d'œil au sport sur le territoire."

Marine Johannès à Argentan après les Jeux ?

Marine Johannès, figure principale de la fresque, pourrait dans l'année poser devant l'œuvre à son effigie. "On va faire le nécessaire pour l'inviter pendant une période creuse de l'année", assure Adrose Bakhta. Et qu'elle se présente avec une future médaille ? L'équipe de France commence ses Jeux olympiques face au Canada lundi 29 juillet à 17h15.