Cotentin. Une épicerie participative arrive bientôt

Dans un mois, une épicerie participative ouvrira dans le bourg du Mesnil-au-Val. C'est un projet de presque deux ans qui voit le jour. Habitant de la commune, Anthony Debrix est l'un des porteurs du projet.

Comment est né ce projet ?

"Tout est parti d'un constat : depuis Le Mesnil-au-Val, il faut faire au moins 10 à 15 minutes de voiture pour trouver un commerce. Alors il y a un an et demi, avec la mairie et quelques habitants, on s'est dit : 'Pourquoi ne pas lancer un commerce dans le bourg ?' Le projet est né comme ça. Petit à petit, on s'est organisés. Aujourd'hui, on a rassemblé environ une soixantaine de bénévoles, les travaux avancent bien. L'inauguration de l'Epicerie aux 4 saisons est prévue le 9 décembre."

A un mois de l'ouverture, les locaux de la future épicerie sont encore en travaux.

Comment fonctionnera l'épicerie ?

"Elle est dans un local de 50m2 environ. On trouvera les aliments classiques : laitages, boulangerie, fruits et légumes de saison, des bières et des aliments secs. Les produits sont tous d'origine locale, pour nous fournir on a fait appel à huit producteurs du département. Pour ce qui est de l'organisation, l'épicerie sera tenue par les bénévoles. Dès l'ouverture en décembre, chacun s'engage à venir deux heures par semaine pour aider à tenir le magasin. Cela permettre à l'épicerie d'être ouverte presque tous les jours de la semaine, le but du jeu c'est vraiment de rendre service aux habitants."

Une épicerie mais pas que… C'est bien ça ?

"Effectivement, dans l'épicerie on développe le côté commerce, mais aussi le côté bar. Au lieu de simplement venir, prendre leurs courses et repartir, les gens pourront se poser et discuter autour d'un café. Au Mesnil-au-Val, on a beaucoup de jeunes, mais aussi des personnes âgées et elles ont plutôt tendance à rester posées et profiter un peu du moment. On cherche avant tout à ce que les gens s'y sentent bien. Cela permettra aussi de dynamiser la vie de la commune."

Une épicerie, mais aussi un bar pour une meilleure convivialité. Impossible de lire le son.

Dans le bourg du Mesnil-au-Val, l'épicerie participative sera inaugurée le 9 décembre pour une ouverture régulière dès le lendemain.