Près de Villedieu. Une seconde épicerie participative en projet dans la Manche

Un second projet d'épicerie participative est en cours de création dans la Manche. Elle s'installerait à La Colombe, près de Villedieu-les-Poêles. La première est au Mesnil-au-Val dans le Cotentin. Le projet est porté par l'association Bouge ton coQ, qui cherche à revitaliser les campagnes, avec l'association Familles Rurales et la mairie de La Colombe.

• A lire aussi. Orne. Un ancien bar-tabac transformé en épicerie participative renaît grâce aux habitants du village

Le projet a été présenté aux habitants, mercredi 2 avril. L'objectif est de monter un commerce qui fonctionne grâce à des bénévoles qui viennent donner deux heures par mois. Pour la mairie, le but est avant tout de créer du lien dans la commune. Le projet doit s'installer en plein centre bourg, dans l'ancienne garderie, un local qui appartient à la mairie.

Une vente à prix coûtant

"L'épicerie se crée dans un local communal qui est mis gracieusement à disposition par la mairie et ensuite, les personnes qui tiennent l'épicerie ne sont pas des salariés", explique Mathilde Debeugny, de l'association Bouge ton coQ. Cela permet d'avoir très peu de charges, avec un résultat sur les prix. "On est à prix coûtant, donc 10 à 30% moins cher que dans des épiceries ou des grandes surfaces classiques", assure-t-elle.

Recherche bénévoles pour tenir le commerce

Il faut entre 10 et 15 personnes pour bien lancer le projet. Pour implanter une épicerie dans une commune, Bouge ton coQ fait une enquête citoyenne en amont. "Elle va donner trois indicateurs : le premier, ce sont les habitudes alimentaires des gens de la commune. Combien de temps ils mettent pour aller faire leurs courses, sur quels jours ? On va avoir des questions sur le lien social. Ensuite, on va poser des questions sur l'envie d'avoir ce type d'initiative dans la commune et si ou s'ils sont prêts à donner deux heures par mois", détaille Mathilde Debeugny.