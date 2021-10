Plusieurs milliers de manifestants contre le nucléaire à Laval

Manifestation régionale des anti-nucléaire à Laval ce samedi après midi, et des chiffres qui vont du simple au double quant au nombre de manifestants. 2.000, 2.500 selon les autorités, de 4.000 à 5.000 personnes selon les organisateurs.

Une action pour réclamer la sortie du nucléaire, et l'arrêt immédiat des chantiers EPR de Flamanville et de sa ligne à très haute tension et ses 163 kms de pylônes et de lignes entre la Manche et l’Ille-et-Vilaine en passant par la Mayenne. Les militants dénoncent notamment l’incohérence des paroles de campagne de François Hollande et des actes du Gouvernement.

Dans le cortège des manifestants, un fort contingent de Manchois, près de 200 personnes venues dans la ville préfecture de la Mayenne en cars ou en co-voiturage. La manifestation s’est déroulée, sans incident, sous très haute surveillance policière, une motion a été remise en préfecture au terme de plusieurs prises de paroles.

Ecoutez Didier Anger du Crilan, le comité de réflexion d’information et de lutte contre le nucléaire dans la Manche.