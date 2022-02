Vaste mobilisation anti-nucléaire contre l' EPR de Flamanville (Manche)

En avril 2006, plus de 10.000 personnes étaient rassemblées dans les rues de Cherbourg pour dire non à l'EPR de Flamanville. Dix ans plus tard, le Collectif Anti Nucléaire Ouest veut récidiver, avec un week-end de mobilisation près de la centrale, dès le 1er octobre 2016 .

6 ans de retard et la facture s'alourdit

Alors que le réacteur de 3e génération n'a toujours pas démarré. Il accumule 6 ans de retard, et la facture s'alourdit !

Elle a triplé : 10 milliards et demi d'euros au total, et même plus selon les détracteurs de l' EPR

Plusieurs milliers de manifestants de tout le grand ouest

On attend ce week-end plusieurs milliers de manifestants, avec une dizaine de cars venus de tout le grand ouest principalement , Rouen, Flers, Athys de l'Orne, Vire, Guingamp, Rennes, Saint Brieuc. Des randonnées vélos sont parties de Laval et Caen.

Dans le cortège, Cyrille Cormier, chargé de la question nucléaire chez Greenpeace..

Depuis la catastrophe de Fukushima, la prise de conscience politique n'est toujours pas au rendez-vous :

Pour Martial Chateau du réseau Sortir du Nucléaire, c'est le moment de se mobiliser :

Les militants se rassembleront ce samedi 01 octobre 2016, en matinée, à Siouville pour rejoindre à pied Flamanville à partir de 14h00.

Un rassemblement sous haute surveillance des forces de l'ordre. Il ne faudrait pas que Flamanville devienne une nouvelle ZAD (Zone à Défendre), comme l'est le secteur de Notre Dame des Landes...

